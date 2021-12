De Mévius-Colsoul: une belge histoire du Dakar

Les « fils de » s’associent dans un Dakar où leurs papas ont, jadis, relancé leur carrière. Sur un Buggy made in Belgium, Ghislain et Tom veulent se distinguer pour viser, un jour prochain, le statut de pilotes officiels.

Colsoul et De Mévius. Des noms qui résonnent dans la mémoire collective du sport automobile belge. Le premier a largement contribué à la popularité du rallye dans les années ’80. Le second fait partie de la génération suivante, celle qui a porté nos couleurs au-delà de nos frontières. Autre point commun entre Guy et Grégoire : ils ont brillé sur le Dakar. Colsoul fut le premier à prendre la tête de la course sur une propulsion dans les années ‘80. De Mévius a remporté des étapes spéciales et s’est aussi porté en leader du classement général au début du 3e millénaire.

Depuis le temps, Guy Colsoul (74 ans) et Grégoire de Mévius (bientôt 60 printemps) ont eu le temps de ranger les photos de leurs exploits et, surtout, d’apprécier la progression de leurs progénitures respectives en sport auto.

Et voilà deux de leurs fils associés dans ce Dakar 2022 avec des expériences différentes mais la même ambition : briller sous le soleil saoudien.