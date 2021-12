Coronavirus: la Belgique doit repenser sa gestion de crise

Le politique est décrédibilisé. » « C’est un désaveu total. » « Heureusement que l’Etat de droit fonctionne encore. » « Démission ! » Depuis l’arrêt du Conseil d’Etat recalant, mardi soir, les mesures de fermeture d’une partie du secteur culturel décidées en comité de concertation le 22 décembre, les commentaires pleuvent. Et les autorités politiques sont pour le moins secouées. Elles qui avaient collégialement décrété cette fermeture (tous les gouvernements du pays participent au Codeco, donc tous les partis représentés à la Chambre à l’exception du CDH, de l’extrême gauche et de l’extrême droite), avant que plusieurs partis ne la remettent en cause face à la révolte culturelle.