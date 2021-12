La justice prive Défi de ressources financières considérables

La Cour d’appel de Bruxelles annule un jugement qui oblige le MR à verser plus de 800.000 euros à Défi. L’arrêt signifie un manque à gagner considérable pour le second qui envisage d’aller en cassation.

La cour d’appel de Bruxelles vient d’annuler un jugement qui oblige le MR à reverser à Défi plus de 800.000 euros. Intérêts inclus, ce montant représente la part de la dotation publique perçue entre 2011 et 2014 par le MR grâce aux candidats Défi (FDF à l’époque) sur ses listes. En 2014, le tribunal de première instance avait donné raison au parti amarante dans le litige financier qui l’oppose à son ancien allié libéral. La cour d’appel de Bruxelles a suivi un tout autre raisonnement. Elle considère qu’au sens de la loi de financement sur les partis politiques, il n’existe à l’époque qu’un parti, en l’occurrence le MR. Et que rien n’obligeait légalement celui-ci à verser de l’argent à son ex-partenaire.