Romelu Lukaku, cette forte tête à Chelsea

Il est de retour ! Du moins, on l’espère définitivement lancé. Mercredi soir, Romelu Lukaku n’a marqué que son quatrième but en 12 matches de Premier League. C’est bien loin des 11 (!) qu’il avait planté sur le même laps de temps avec l’Inter la saison dernière en Italie. Preuve que pour ses pieds, le championnat anglais offre une marche bien plus haute que la Serie A.