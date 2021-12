Coronavirus: les indicateurs baissent, mais omicron envoie son premier signal

Entre le 20 et le 26 décembre, la Belgique a détecté en moyenne 6.440 nouvelles contaminations par le Sars-CoV-2 chaque jour, un nombre en recul de 21 % par rapport à la semaine précédente. Les plus attentifs auront constaté que cette baisse était encore de 25 % ce mercredi. Cela signifie que la baisse des contaminations ralentit. Une hausse des cas va d’ailleurs être rapidement visible dans les chiffres. Par exemple, le 27 décembre, plus de 13.000 contaminations ont été enregistrées. Un chiffre qui n’avait plus été si élevé depuis le 13 décembre.

A noter également qu’en cette période de vacances scolaires, le nombre de dépistages effectués est lui aussi en recul. Quelque 64.400 tests ont ainsi été analysés chaque jour par les laboratoires (-12.5 %). Parmi ceux-ci, 11 % se sont révélés positifs.

Les autres indicateurs

Du côté des hôpitaux, en moyenne 132 malades du Covid ont été admis quotidiennement entre le 23 et le 29 décembre (-19.7 %), pour un total de 1.870 personnes actuellement hospitalisées en raison d’une infection par le coronavirus, dont 566 soignées aux soins intensifs (-15 %).