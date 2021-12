Ghislaine Maxwell, l’ex-compagne de Jeffrey Epstein, déclarée coupable de crimes sexuels

I ls l’ont eue ». La une du New York Magazine, hebdomadaire ayant couvert de près l’affaire Jeffrey Epstein, trahissait un soulagement discret, mercredi, après le verdict sans appel rendu par un jury new-yorkais contre Ghislaine Maxwell, l’ancienne compagne du défunt financier et prédateur sexuel Jeffrey Epstein. La jet-setteuse anglaise âgée de 60 ans a été déclarée coupable de cinq chefs d’accusation sur six, relatif au trafic de jeunes filles mineures entre 1994 et 2004 pour le compte personnel de son ex-amant. Celle qui plaidait non-coupable risque désormais une très lourde peine de prison : jusqu’à 65 ans derrière les barreaux, les peines s’additionnant en droit américain.