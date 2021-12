Bien à la loupe: une maison neuve à Soignies pour 340.000 euros

Ce projet baptisé « Nest Villas » comporte huit maisons neuves près du centre de Naast et ses facilités et à quelques minutes en voiture de nombreux services, axes routiers et transports en commun. Ces huit maisons avec jardin et garage bénéficient de performances énergétiques poussées. Ces habitations familiales par excellence comptent 3 à 4 chambres chacune et 2 salles d’eau. Focus sur une maison deux façades avec 4 chambres et des combles aménageables.

