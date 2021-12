Le bien de la semaine: une maison neuve à Soignies pour 340.000 euros

Ce projet baptisé « Nest Villas » comporte huit maisons neuves près du centre de Naast et ses facilités et à quelques minutes en voiture de nombreux services, axes routiers et transports en commun. Ces huit maisons avec jardin et garage bénéficient de performances énergétiques poussées. Ces habitations familiales par excellence comptent 3 à 4 chambres chacune et 2 salles d’eau. Focus sur une maison deux façades avec 4 chambres et des combles aménageables.

Situation

Cette maison neuve de deux façades fait partie du projet « Nest Villas » qui rassemble huit habitations à Naast, une entité de Soignies. Il s’agit d’une localité plutôt rurale et verte, l’arrière des maisons étant d’ailleurs bordé par des champs. On trouve aussi plusieurs facilités accessibles en quelques minutes à pied comme des écoles, des commerces de proximité, des arrêts de bus, etc. La maison est aussi idéalement implantée à moins de 10 km de la sortie de l’autoroute E42, et à environ 5 minutes en voiture du centre de Soignies et de sa gare. Il faut compter dix minutes de route pour rejoindre Braine-le-Comte et vingt pour La Louvière, Mons ou Nivelles.

2

Etat général

La maison fait partie d’un projet neuf et répond donc à toutes les attentes actuelles en matière de performance énergétique (PEB classe A). Elle comprend notamment une isolation thermique et acoustique soignée, des châssis en double vitrage, un système de ventilation double flux ou encore une chaudière individuelle au gaz à condensation. Les sanitaires seront livrés équipés et les garages disposeront de portes motorisées. Les acquéreurs pourront choisir certaines finitions et un budget de 7.500 euros HTVA est inclus dans le prix pour l’équipement de la cuisine. Le prix de vente comprend aussi les aménagements extérieurs comme les haies séparant les maisons, les finitions de la terrasse, la devanture, etc.

3

Disposition

Il s’agit d’une maison deux façades organisées sur trois niveaux. Au rez, l’entrée s’effectue via un hall avec W-C. On accède ensuite au grand séjour en L orienté vers le jardin et la terrasse. Celui-ci comporte un salon, une salle à manger, une cuisine ouverte et un accès au garage pouvant accueillir une voiture. Au premier étage, on retrouve 4 chambres dont les superficies varient d’environ 10 m2 à près de 17 m2 pour la plus grande. Cette dernière se trouve juste à côté de la salle de bains complète, alors que deux autres chambres se partagent un accès à une salle de douche centrale. La maison et complétée par un grenier aménageable de 77 m2 et bien sûr un jardin à l’arrière.

4

Prix

Cette maison neuve est affichée à la vente à 340.000 euros, hors frais. D’autres maisons de 3 et 4 chambres sont disponibles au sein du même projet pour des tarifs variant autour de 340.000 et 350.000 euros.

La livraison est prévue fin 2022.

Adresse : Naast (Soignies)

Surface habitable : 172 m2

Chambres : 4

Salles d’eau : 2

W-C : 2

Cave : non

Jardin : oui, terrain 3,4 ares

État : neuf

Garage : oui

PEB : A