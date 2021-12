Open d’Australie: Anastasia Pavlyuchenkova testée positive au coronavirus à son arrivée en Australie

«Je suis arrivée mardi et j’ai été testée positive. J’étais entièrement vaccinée et me suis préparée à Dubaï. Mais nous visons une époque très difficile et imprévisible. Pour le moment, je suis en quarantaine, dans un hôtel spécial et je suis tous les protocoles sous l’autorité des médecins», a posté Pavlyuchenkova, finaliste à Roland-Garros cette année et championne olympique en double mixte à Tokyo avec Andrey Rublev.