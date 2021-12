Pas là à l’anniversaire de son fils, Noël tout seul: Romelu Lukaku a vécu des dernières semaines compliquées (vidéos)

Auteur d’un très bon début de saison pour son retour à Chelsea, Romelu est revenu de blessure il y a un peu plus d’un mois maintenant. Pour lui, il était directement prêt à revenir dans l’équipe. Mais Thomas Tuchel, son coach, ainsi que le préparateur physique des Blues ont actionné le frein à main en déclarant que « Big Rom » n’était pas encore physiquement prêt pour le rythme très intense de la Premier League en fin d’année. « Ce n’était pas toujours facile. L’entraîneur et moi avons eu des discussions sur ce qu’il voulait de moi. C’est toujours bien de savoir ce qu’on attend de soi. Je lui ai dit que j’avais plusieurs dimensions : plonger dans l’espace, mettre la pression, suivre le ballon… Toutes des qualités que j’ai ajoutées à mon jeu au fil du temps ! »

Le Covid ne l’a pas non plus aidé. Placé en quarantaine suite à un test positif, il a dû passer 10 jours à l’isolement. Au moment de l’anniversaire de son fils mais également pour Noël. Pas facile pour un père de famille pour qui sa famille compte tellement : « Ce n’était pas facile ! Ce n’est vraiment pas simple quand on ne peut pas voir ses proches. Ils manquent beaucoup… Je n’ai pas pu être à l’anniversaire de mon fils et j’ai fêté Noël tout seul. »

Pour son retour, le Diable n’a pas fait dans la dentelle. Dix minutes après son entrée au jeu contre Aston Villa il y a quatre jours, il inscrivait le but qui a permis à Chelsea de prendre l’avantage. Hier soir, c’est également lui qui a permis aux Blues de prendre l’avance avant de voir Brighton revenir à la dernière minute. Romelu aurait préféré deux victoires mais, au moins, il a repris confiance.