Open d’Australie: Novak Djokovic crée de la tension à l’approche du tournoi

Novak Djokovic fait monter la tension à l’approche de l’Open d’Australie. Le Serbe s’est retiré mercredi de la Coupe des Nations avec la Serbie lors de la Coupe ATP à Sydney, qui débute samedi, et on ne sait pas s’il participera à l’Open d’Australie (17-30 janvier). Ses compatriotes de tennis ne savent pas non plus si cela signifie également que Djokovic sautera le premier tournoi du Grand Chelem de l’année.

« Je ne connais pas la raison officielle. Peut-être que l’ATP le sait », a déclaré Dusan Lajovic, le numéro 33 mondial serbe, qui dirige son équipe en l’absence de Djokovic.