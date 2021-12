Septante pour cent des Européens vivent dans un logement dont ils sont propriétaires

Le pourcentage de propriétaires est nettement plus élevé en Europe de l'Est: 96% en Roumanie, 92% en Slovaquie ou encore 91% en Croatie et en Hongrie. Une réalité qui s'explique généralement par la vague de privatisations survenue à la suite de la chute de l'URSS.

A contrario, outre en Allemagne, les propriétaires sont les moins nombreux en Suisse (43,3%), en Autriche (55,3%) et au Danemark (59,3%).