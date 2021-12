La Pro League adapte son protocole Covid: test obligatoire au retour des vacances, dose de rappel avant le 13 janvier

Afin de limiter au maximum les risques de contaminations et de cluster au sein des clubs, la Pro League envisagerait d’apporter quelques modifications à son protocole Covid pour la reprise en janvier.

L’heure est à une mini-trêve dans le championnat de Belgique alors que le nombre de cas de coronavirus ne cesse de grimper à travers le monde, menaçant notamment certaines compétitions. La Pro League aurait donc profité de l’occasion pour revoir son protocole Covid pour la reprise le 14 janvier.

D’après nos confrères du Nieuwsblad, tous les joueurs devront être testés par leur club dès leur retour de vacances. L’objectif est de ne pas laisser la possibilité au virus de se propager lors des entraînements. Joueurs et staffs techniques devront également passer par la case test PCR au moins 30h avant le coup d’envoi des matches de la 22e journée de D1A. Passé cette 22e journée, les tests ne seront plus obligatoires et seules les personnes présentant des symptômes devront s’y soumettre.