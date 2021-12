Accord social pour clôturer le plan de sauvetage de l’aéroport de Charleroi

Le dernier volet du plan de sauvetage de l’aéroport de Charleroi vient d’être approuvé. On verra sans doute dans les mois prochains s’il sera suffisant. La pandémie, on le sait, a mis les aéroports spécialisés dans le transport des passagers dans le rouge. Charleroi, très dépendant des vols de Ryanair, se retrouve dans une situation financière plus que périlleuse. Avec seulement 2,6 millions de passagers en 2020, contre 8 millions en 2019 (-70 %), avec des frais fixes qui restent énormes et une perte de 22,3 millions pour l’exercice 2020, la société gestionnaire de l’aéroport (BSCA : Brussels South Charleroi Airport) a enclenché un plan de sauvetage avant l’été. Un plan relativement urgent puisque l’aéroport aurait pu être en cessation de paiement à la fin du premier trimestre 2022. Le plan était principalement composé de trois éléments dont le dernier, l’accord social pour réaliser des économies, a été signé la nuit dernière. Tout le monde va faire un effort salarial, les employés mais aussi la direction et les actionnaires.