Coronavirus: Marc Van Ranst vaccine ce jeudi au centre de Willebroek (photos)

« On m’a beaucoup encouragé à vacciner autant de personnes que possible entre Noël et le Nouvel An, et ensuite, il est normal que vous fassiez votre part », déclare M. Van Ranst.

La campagne de rappel en Belgique se déroule bien, dit le virologue, mais il est toujours possible de l’améliorer. « Si nous savons qu’omicron arrive, il est important de protéger un maximum de personnes dans un délai le plus court possible. Les personnes qui ont déjà reçu deux doses peuvent améliorer leur protection en recevant cette dose de rappel. Beaucoup de gens le font. »

Les gens ne sont généralement pas très impressionnés par le fait d’être vacciné par Marc Van Ranst. « Ils sont surtout préoccupés par le fait que l’injection soit indolore. Ils connaissent mon prénom, ça facilite les choses. »