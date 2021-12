Après Ferran Torres, le Barça continue son mercato: Xavi pousse pour recruter Alvaro Morata

L’entraîneur du FC Barcelone poursuit sa mission de reconstruction du club, et cela pourrait passer par l’arrivée de l’attaquant espagnol, sous contrat avec l’Atlético Madrid et prêté à la Juventus.

Le FC Barcelone a beau avoir des problèmes financiers importants, il ne compte pas se laisser distancer sur le plan sportif alors qu’il est classé 7e en Liga et se retrouve à jouer l’Europa League. Chargé de reconstruire la machine catalane, Xavi semble avoir des idées bien précises concernant son effectif. Après l’officialisation de Ferran Torres pour un montant de 55 millions, l’entraîneur du Barça aurait jeté son dévolu sur un autre espagnol : Alvaro Morata.

Selon la presse espagnole, des discussions auraient déjà été entamées entre le joueur et le club. Néanmoins, l’opération s’avère tout de même plus complexe à mener. Morata est sous contrat avec l’Atlético Madrid jusqu’en 2023, mais il est actuellement prêté jusqu’en juin prochain à la Juventus, qui dispose d’une option d’achat à hauteur de 40 millions. C’est là qu’un autre acteur entre dans la danse : Antoine Griezmann. L’attaquant français est actuellement prêté par le FC Barcelone à… l’Atlético Madrid, qui dispose là aussi d’une option d’achat de 40 millions. Il est donc possible pour le club madrilène de faire une opération équilibrée, si tout s’emboîte parfaitement.