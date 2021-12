Sombre Nouvel An pour les artificiers

Les mèches resteront éteintes. Les rampes de lancement vides. Pour la deuxième année consécutive, les artificiers s’apprêtent à passer un réveillon sans couleurs, pétarades et odeur de poudre. « C’est la catastrophe, résume avec philosophie Benoît Halein, patron de l’entreprise bruxelloise Maîtres artificiers Van Cleemput 1886. On n’a même pas eu de réservations pour la nuit du 31 décembre. Les gens se doutaient bien que tous les événements seraient annulés et n’ont pas pris le risque d’organiser quelque chose. On a déjà raté deux années et la troisième ne s’annonce guère mieux. »