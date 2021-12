GSK: 5 milliards d’euros quittent la Belgique

Cinq milliards cent euros. C’est la somme colossale qui a disparu en cette fin d’année du bilan de GSK Biologicals, la SA de droit belge derrière laquelle on retrouve le géant mondial des vaccins basé à Rixensart et Wavre, GSK Vaccines. C’est le résultat d’une décision de réduction de capital prise lors d’une assemblée générale le 16 décembre dernier. Objectif de l’opération ? Faire remonter cet argent vers les deux actionnaires de GSK Biologicals, à savoir les sociétés mères du groupe GSK basées en Angleterre et aux USA. 37,8 % du capital de l’entreprise quitte ainsi la Belgique. Celui-ci passe de 13,48 milliards d’euros à 8,38 milliards. Faut-il y voir un signe que le groupe anglo-américain ne trouve plus la Belgique attractive et qu’il envisage à l’avenir d’investir son argent ailleurs ?