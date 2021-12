Le sport francophone à la poursuite du temps perdu

En décembre 2018, à l’issue d’une formidable année où les sportifs belges avaient battu tous les records en décrochant notamment 29 médailles dans les disciplines olympiques, qui constituent le mètre-étalon en la matière, l’impression que la Flandre constituait bel et bien le moteur de ces succès n’avait échappé à personne. Plus grande volonté politique, grosse implication de Sport Vlaanderen (l’équivalent flamand de l’Adeps) qui est un vrai activateur du haut niveau, sévérité dans l’établissement des critères pour permettre aux fédérations et sportifs de bénéficier de l’argent public : tout cela avait largement porté ses fruits et contribué à marquer une grosse différence nord-sud dans ces résultats.