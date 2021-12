Réouverture du secteur culturel: ce que dit l’arrêté royal

L’arrêté permet de rouvrir le secteur culturel comme il l’était avant le dernier Codeco: les théâtres, cinémas et salles de concert devraient pouvoir accueillir un maximum de 200 spectateurs, moyennant le port du masque buccal, l’usage du Covid Safe Ticket et le respect de la distanciation sociale.

Ce que dit l’arrêté

– Les lieux relevant du secteur culturel « peuvent dans tous les cas rester ouverts ».

Les conditions suivantes doivent être respectées dans la cinémas

A condition, qu’il y ait « un maximum de 200 visiteurs par salle » et que « l’exploitant prenne les mesures adéquates afin que les règles de distanciation sociale puissent être respectées, en particulier le maintien d’une distance de 1,5 mètre entre chaque groupe ».

Evénements et représentations culturelles

Les événements et les représentations culturelles ou autres accessibles au public, qui ont lieu à l’intérieur ou dans un espace couvert sont uniquement autorisés pour un public assis de maximum 50 personnes, les collaborateurs et les organisateurs non compris.

Evénéments de masse

Les événements de masse et les expériences et projets pilotes qui ont lieu à l’intérieur ou dans un espace couvert sont uniquement autorisés pour un public assis de minimum 50 personnes, et de maximum 200 personnes par jour, les collaborateurs et les organisateurs non compris. Et ce sous réserve d’un accord de l’autorité locale.

Congrès

Les congrès accessibles au public qui ont lieu à l’intérieur ou dans un espace couvert sont interdits.