Cédric Sire : «Confronter le lecteur à ses propres peurs»

« La Saignée » nous emmène dans les sombres profondeurs du dark web et de l’âme humaine. Avec ce roman haletant et cruel, Cédric Sire nous fait affronter nos propres démons.

Cédric Sire est devenu un des maîtres incontestés du thriller noir en France. Plutôt fantastique au début, avec L’enfant des cimetières, De fièvre et de sang. Totalement réaliste aujourd’hui, avec Vindicta et, maintenant, La Saignée. Et vous savez combien il est difficile de présenter un thriller, par peur de donner trop tôt au lecteur une piste ou l’autre, ce qui lui rendrait la lecture moins palpitante. Alors, contentons-nous de planter le décor.

Quentin Falconnier est un policier spécialisé en cybercriminalité. Il enquête sur un site du dark web, le pays des fantômes et des monstres d’aujourd’hui, qui propose des scènes de torture insoutenable et de mise à mort en direct. Pas du faux, du bien réel. Quentin est obnubilé par cette affaire. Il veut découvrir coûte que coûte qui organise ces scènes, qui paie, cher, pour les voir et qui se cache derrière le masque du bourreau.