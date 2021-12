Les rêves de grandeur et de puissance d’Abou Dhabi

Abou Dhabi accueillait début décembre la finale du championnat du monde de Formule 1. Un événement en grande pompe, ultra-médiatique sans pour autant faire de vagues – tout ce qu’aiment les Émirats arabes unis. A la hauteur de l’influence qu’ils ont gagnée en quelques années et à la vitesse de la lumière.

Réunis sur l’île artificielle de YAS, les fans bordent les vingt et un virages du tout nouveau circuit. Juste devant la ligne d’arrivée : les tribunes les plus chics, celles du gouvernement. Au balcon, les invités pour la plupart en costume blanc traditionnel suivent de la tête les voitures qui filent. Il fait chaud, et une épaisse odeur prend à la gorge. Un mélange de pneus brûlés et d’oud – le parfum boisé préféré des Emiratis.