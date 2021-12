«Il faut oser aimer la Belgique»

Vous avez toujours eu cette vision de la cuisine, de la restauration ?

Non, ça a évolué. On devient plus vieux aussi ! On a plus d’expérience, de maturité, on a voyagé… Je crois qu’on peut dire qu’on a mangé à gauche et à droite. On sait ce qu’on aime et ce qu’on aime pas.

Dans votre démarche, il y a quelque chose de politique. Ce ne sont pas des ingrédients au centre de votre projet, ce sont des valeurs, non ?