«Rien ne t’appartient»: vie, victoire, violence

Depuis la mort de son mari Emmanuel, Tara perd les pédales. Quand son beau-fils Eli vient lui rendre visite, il retrouve l’appartement parisien où elle vit seule en désordre, sale et elle, sous-alimentée, incohérente. Dans un drôle d’état, délirante presque, persuadée qu’un jeune homme, assis à ses côtés, la fixe en silence. Réminiscence d’un lointain passé ?

Et puis, il y a les questions incessantes et inquisitrices d’Eli, qui a pris rendez-vous à l’hôpital pour soigner Tara, ces questions dans lesquelles surgit un prénom : « C’est qui, Vijaya ? » Une créature imaginaire ? Le produit du délire de Tara ? Ou le trésor très bien gardé de son identité, enfoui dans son passé et dans sa mémoire ? Dans ses rêves, affleurent des bribes de paysages familiers, des visages, des noms d’une autre vie, sous d’autres horizons, qui se battent pour remonter à la surface.