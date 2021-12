Audur Ava Olafsdottir: en Islande, la sage-femme est mère de la lumière

Le nouveau roman de l’Islandaise Audur Ava Olafsdottir, La vérité sur la lumière, s’ouvre sur une information linguistique. En 2013, les habitants de l’île ont été invités à choisir le plus beau mot de leur langue. Ils ont choisi un de ceux qui désignent la sage-femme, formé par l’union des mots « mère » et « lumière ». Ce n’est plus seulement un métier ou une fonction, même si cela le reste, c’est le symbole de toute vie saisie dans ses premiers moments.

Dyja, la narratrice, a aidé près de 2.000 femmes à mettre leur bébé au monde. Elle reproduit à son tour les gestes d’autres femmes de sa famille, comme s’il en allait d’une tradition qu’un récit probablement imaginaire fait remonter à un « père de la lumière », un homme qui exerçait le même art.