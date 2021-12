Bruxelles: trois mineurs interpellés pour des dégradations la nuit de Noël

Trois suspects mineurs ont été interpellés mercredi lors de visites domiciliaires à la suite d’attaques contre la police, initialement appelée pour un feu de poubelle, et des dégradations commises la nuit du 25 décembre autour de la rue Verbist à Saint-Josse-ten-Noode, a indiqué jeudi le parquet de Bruxelles qui a requis un juge de la jeunesse. Deux autres jeunes sont signalés à rechercher.

Une patrouille de la police de la zone Bruxelles-Nord (Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek et Evere) a été envoyée vers 22h30 au croisement de la rue Verbist et du boulevard des Quatre Journées pour un feu de poubelles et des dégradations. Une fois arrivés sur place, les policiers ont fait face à un groupe d’individus, qui se sont dirigés vers eux et ont lancé des projectiles en direction de leur voiture. Pensant être tombés dans un guet-apens, ils ont pris la direction de la place Saint-Josse et ont appelé des renforts.