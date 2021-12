France: plusieurs blessés à Calais dans des affrontements entre migrants et policiers

D’après la mairie, des cartouches de gaz lacrymogènes et projectiles divers jonchaient les lieux à l’arrivée d’une équipe municipale qui s’est rendue sur place, alertée par des riverains. La tension était retombée en milieu de matinée.

Des affrontements ont éclaté jeudi matin entre forces de l’ordre et migrants lors du démantèlement d’un campement à Calais, en France, faisant une quinzaine de blessés parmi les policiers et plusieurs côté migrants, a appris l’AFP auprès d’associations et de la préfecture.

« Des policiers et des gendarmes ont fait face, dans le cadre d’une opération d’évacuation » à « une centaine de migrants faisant preuve d’une très grande agressivité et refusant de quitter les lieux », a affirmé la préfecture du Pas-de-Calais dans un communiqué.