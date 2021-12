Victor del Arbol: au cœur des ténèbres de l’enfant-soldat

Isaïe tient à Barcelone un petit atelier de réparation de bicyclettes. Sa femme attend leur premier enfant. Il a définitivement tourné le dos à un passé dont on ne découvrira l’horrible réalité qu’au fil d’un livre dense et touffu qui n’hésite pas, sur les traces d’un Kurtz dans Au cœur des ténèbres, de Joseph Conrad, à nous plonger dans un monde obscur empli d’horreurs et de non-dits.