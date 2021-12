Véronique de Haas, Dave Eggers… Les poches des Livres du Soir

La muse rouge ***

Véronique de Haas

Le Prix du quai des orfèvres va souvent à des auteurs de polars techniques, très bien documentés dans le réel. Le lauréat 2022 a la spécificité de se dérouler en 1920 et d’y déployer une intrigue d’une même rigueur, inscrite dans les tensions autoritaires, anarchistes et coloniales de la décennie, en usant de l’argot d’époque. À recommander à ceux qui cherchent à la fois la mécanique fine de l’intrigue et la restitution détaillée et rare d’une période plus complexe qu’on ne le pense.

Fayard, 448 p., 8,9 €

Le moine de Moka **

Dave Eggers