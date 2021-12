Un après, le Brexit tarde à faire ses preuves

Avec une économie en recul de 4 % pour le Royaume-Uni et des pénuries de main-d’œuvre qui perturbent parfois le quotidien des Britanniques, le Brexit traîne à faire ses preuves – et l’excuse de la pandémie finira par ne plus pouvoir jouer.

Près d’un an après la fin de la période de transition, et la signature du TCA (Accord de commerce et de coopération entre l’Union et le Royaume-Uni), les conséquences pures du Brexit sont difficiles à observer du fait du cataclysme économique provoqué par la crise sanitaire. Néanmoins, des indicateurs commencent à souligner, au Royaume-Uni, l’ampleur de la rupture avec son premier partenaire commercial : l’Union européenne.