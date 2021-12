Réglementer l’utilisation des robots tueurs, mission impossible et pourtant urgente

Interdire purement et simplement les systèmes d’armes létales autonomes, aussi appelés robots tueurs. De nombreux pays et ONG en rêvent. Depuis près de dix ans, des réunions, séminaires ou colloques groupant des experts en discutent. Sous l’égide de l’ONU, 125 pays, dont la Belgique, ont encore débattu du sujet durant quatre jours entre le 13 et le 17 décembre derniers, à Genève. Sans résultat ou presque. Interdire, n’est plus à l’ordre du jour, même si la Belgique l’a toujours souhaité. Il est trop tard puisque certains pays comme la Russie, l’Inde, la Turquie ou les États-Unis utilisent déjà ce type d’armes. D’autres pays comme l’Australie, Israël ou encore la Corée du Nord s’opposent aussi à une interdiction d’utilisation. Si les 125 membres sont d’accord, c’est pour tenter d’en réglementer l’utilisation. A l’issue de la réunion, seulement une vingtaine de recommandations, non contraignantes, ont été adoptées. Un traité n’est donc pas encore pour demain.