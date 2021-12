Alors que la culture tire la langue, la Sabam a… trop de millions

C’est une histoire à pleurer, qui ne grandira ni l’administration ni les sociétés de gestion de droits. Pourtant, tout avait pris une belle tournure en juillet dernier : pour compenser les pertes en droits d’auteurs des artistes et interprètes (notamment dans les cafés, bars, hôtels, restaurants où leur musique n’était plus diffusée en période de confinement) le ministre de l’Economie et du Travail, Pierre-Yves Dermagne (PS), avait obtenu que soit adopté le 4 juillet une loi accordant à ces auteurs une aide covid spécifique de 19,1 millions d’euros, à charge pour les sociétés de gestion de droits d’auteurs et droits voisins de répartir équitablement ces fonds selon une clé longuement négociée.