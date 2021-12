La sécurité d'approvisionnement garantie pour les clients d'Octa+ (Brugel)

L'envolée des prix de l'énergie sur les marchés européens crée une forte tension sur les liquidités des fournisseurs, rappelle le régulateur. En Belgique, trois d'entre eux ont stoppé leur activité au cours du dernier trimestre de l'année, dont Octa+ à Bruxelles. L'entreprise familiale ne fournira plus ses clients bruxellois mais reste active en Flandre et en Wallonie.

Sibelga, le gestionnaire du réseau de distribution bruxellois, a décidé de résilier le contrat d'accès aux réseaux de gaz et d'électricité d'Octa+ car le fournisseur n'était plus en mesure de garantir la fourniture de ses clients et d'honorer ses engagements, précise Brugel.