Lire «Brüsel» en estonien, Damas en roumain

Lisez-vous le belge ? disait la récente campagne de promotion de nos lettres belges francophones. Elle était destinée aux lecteurs d’ici. Mais elle se devait aussi de s’ouvrir aux lecteurs d’ailleurs. Et pour offrir du belge aux Roumains, aux Américains, aux Espagnols ou aux Russes, il faut traduire.

Ce n’est pas une tâche aisée ni gratuite. La Maison internationale des littératures Passa Porta et la Fédération Wallonie-Bruxelles aident à permettre ces traductions. Comme il n’y a plus de possibilité, pour la deuxième année consécutive, d’organiser des résidences de traduction à Seneffe, conjointement elles offrent vingt bourses pour soutenir traducteurs et traductrices.

L’an dernier, ce programme de soutien avait entre autres permis une publication en espagnol d’Une famille à Bruxelles de Chantal Akerman, une en roumain du Plus petit zoo du monde de Thomas Gunzig ou encore une en allemand de Dream Job(s) d’Alex Lorette.