L’ultracrépidarianisme, le Conseil d’Etat et Thibaut Courtois: les gagnants et les perdants d la semaine

Les gagnants

L’ultracrépidarianisme

Incroyable, ça rentre ! Avouons-le : on a bien cru que le nouveau mot de l’année choisi par les lecteurs du Soir et les auditeurs de la RTBF ne s’accommoderait pas de la largeur très étriquée des colonnes du journal (pour le site et l’app, on ne s’inquiète pas). Amusons-nous, du coup. Etes-vous un ultracrépidarianiste prêt à pratiquer l’ultracrépidarianisme ? C’est-à-dire à affirmer n’importe quoi sur n’importe quoi ? Nous, oui.

Le variant omicron