Ikea compte augmenter ses prix dans le monde

La décision concerne toutes les gammes de produits et tous les pays, a-t-il précisé. Les augmentations de prix seront toutefois très différentes d'un pays à l'autre car les coûts varient également considérablement.

Le géant suédois explique ces hausses par la crise du coronavirus, dont l'impact se fait de plus en plus sentir. Depuis le début de la pandémie, Ikea indique avoir fait en sorte d'absorber les importantes augmentations des coûts mais ne plus pouvoir tenir cette stratégie.