Brexit, un an après: l’export belge en baisse depuis cinq ans déjà

L’export belge vers le Royaume-Uni a plongé de 5 % depuis le début 2021, alors qu’il rebondissait de plus de 20 % vers l’Allemagne et la France, notamment. Mais cela fait 5 ans déjà que la tendance est baissière.

Un effet Brexit sur l’économie belge ? Si l’on s’en réfère à certaines publications pré-Brexit, qui anticipaient un scénario catastrophe dans la perspective il est vrai d’une sortie sans accord, on ne semble pas y être totalement. « Sur les neuf premiers mois de 2021, on ne constate pas de bouleversement radical », commente Wouter Decoster, analyste à l’Agence (belge) du commerce extérieur. « Le Royaume-Uni demeure dans le top 5 de nos partenaires commerciaux. »

Les chiffres, cependant, sont en baisse sensible. Les exportations belges outre-Manche s’inscrivent en repli de 5 %, à 18,7 milliards d’euros, sur les neuf premiers mois de l’année 2021, faisant passer le pays du 4è au 5è rang de nos principaux clients, alors que les exportations vers la France et l’Allemagne rebondissent sur la même période de 23 % et 28 % respectivement. Un « effet Brexit » négatif semble donc indubitable.