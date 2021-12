«Eclats de rire»: Régis Debray a toujours la berlue

Il y a beau temps que Régis Debray a perdu l’appétit pour les pensums. « La queue de cerise et le pet de lapin prennent sur le tard une juste revanche sur la synthèse »… Avec Eclats de rire, un petit recueil de réflexions, méditations et autres pirouettes écrites au fil d’une année médicalement compliquée pour lui, le processus de distillation touche au but : les différents éléments constituant le solide de sa pensée sont purifiés jusqu’à atteindre le vaporeux.

Que l’on ne se méprenne pas, il s’agit d’un simple changement d’état et non d’une transmutation. En peu de mots et sur un ton (souvent faussement) badin, Debray aborde quelques-uns des grands thèmes qui l’occupent et le préoccupent depuis la fin du siècle dernier.