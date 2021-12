Coronavirus: en Europe, un réveillon sous cloche

Par M.Bn et P.Hn

Grèce, Allemagne, Ecosse, pays de Galle, Irlande du Nord… plusieurs pays européens imposent de nouvelles restrictions à l’occasion du réveillon du Nouvel An. Rare cas d’assouplissement en Europe, l’Espagne cherche un équilibre entre « santé publique » et « croissance économique ».

En Grèce, ni musique ni grandes tablées

Le réveillon du 31 se fera sous cloche en Grèce : la musique est interdite dans les bars et les restaurants, a prévenu le ministre de la Santé, pour tenter de limiter les envies de sorties des Grecs. L’horeca, d’ordinaire prié de fermer ses portes à minuit, aura l’autorisation de deux heures du matin pour la Saint-Sylvestre mais les tablées sont désormais – et jusqu’au 16 janvier – limitées à six personnes. Le port du masque est obligatoire à l’intérieur comme à l’extérieur.