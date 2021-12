Julien Delmaire, Laurent Nunez... Les Livres du Soir en bref

Delta Blues ***

Julien Delmaire

Betty et Steve vivent d’amour et d’âpre travail dans le Mississippi en 1932. Mais ils sont noirs. Le blues de Willie Brown, Son House ou Chester Burnett résonne. Alan Lomax enregistre. Les histoires se mêlent, à hauteur d’hommes en même temps que beaucoup plus haut.

Grasset, 496 p., 24 €, ebook 16,99 €

Le mode avion **

Laurent Nunez