Un Belge sur deux craint pour son pouvoir d’achat en 2022

Neuf sondés sur dix estiment que leurs revenus ont stagné ou baissé en 2021 et qu’il en ira de même au cours de l’année à venir. Et trois sur quatre ne voient pas 2022 sous de meilleurs auspices.

Pour l’optimisme, on repassera… dans douze mois. Parce que pour 2022, les Belges ne nourrissent guère d’espoirs d’amélioration de la situation. C’est ce qui ressort du sondage en ligne réalisé par Ipsos du 1er au 8 décembre auprès de 2.434 répondants.

Ainsi, 91 % des sondés pensent que, durant cette année, leur pouvoir d’achat a baissé (46 %) ou, au mieux, est resté stable (45 %). Soit une proportion identique à celle de décembre 2020, à ceci près qu’ils étaient plus nombreux (50 %) à constater la stabilité de leur niveau de vie voici un an. Ce constat pour 2021 est relativement semblable en Wallonie et en Flandre (92 %) et un peu moins élevé (85 %) à Bruxelles. Le sentiment d’une baisse du niveau de vie est plus prégnant chez les sondés se déclarant proches de Défi (71 %), du PTB (65 %) et du CDH (60 %). Pour ces deux derniers groupes, serait-ce l’effet d’un maintien prolongé dans l’opposition ?