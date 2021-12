Jean-François Hardy: «Qui donne la vie donne la mort et la souffrance»

On est foutu, c’est sûr. On est dans dix ans. Paris est soumis à la misère, à la violence de l’Etat, à la canicule, à la maladie. Les cactus poussent et les gens meurent. A Bruxelles, c’est sans doute la même chose. Jonas est infirmier à domicile. Il aide ses malades, parfois à mourir dignement. Il en a assez. Il veut quitter Paris, aller vers le nord de l’Europe, se réfugier là où le réchauffement climatique a moins sévi. Mais il y a Khadija, son amie, son amante. Il voudrait l’emmener mais elle s’est engagée dans un mouvement révolutionnaire. Et puis il y a sa sœur Natalia, qui vit à la campagne, où l’électricité a disparu.

Jonas ne sait plus ce qu’il doit faire. Il est incapable de choisir entre la quête d’une vie meilleure ailleurs, la loyauté envers Natalia et Khadija et l’engagement, la lutte contre le capitalisme de cette société. Il est dans le ventre de la baleine, sans savoir quoi faire.