Brexit, un an après: pour les formalités administratives, «l’équivalent de quatre nouvelles embauches»

Dans le quotidien des entreprises britanniques exportatrices vers l’Europe, le Brexit s’est traduit par un vrai casse-tête. La filiale britannique de Yonderland, propriétaire d’AS Adventure et spécialiste belge de l’équipement de plein air (randonnée, ski…) a pu l’observer. « Nous avons dû recruter une personne entièrement dédiée à la gestion des flux de stock entre le Royaume-Uni et l’Irlande », explique Frédéric Hufkens, le PDG de Yonderland et conseiller en diplomatie économique à l’ambassade de Belgique. « En plus de cette nouvelle embauche, notre équipe d’exploitation a passé beaucoup de temps au cours des six premiers mois de l’année à comprendre toute la bureaucratie et la réglementation afin d’importer et d’exporter des marchandises. C’était l’équivalent du temps de quatre nouvelles embauches. »