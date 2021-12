Avec Vintage, revisitez vos classiques

La collection de chez Belfond remet à disposition des textes peu connus en français ou un peu oubliés et qui n’auraient pas dû l’être. Comme du Betty Smith ou du Friedo Lampe.

Si vous êtes allés applaudir Le pouvoir du chien au cinéma, vous aurez vu que le formidable film de Jane Campion est inspiré par le roman, au même titre, de Thomas Savage. L’écrivain américain est mort en 2003, son Pouvoir du chien était sorti en 1967 et traduit, chez Belfond, en 2002. Puis réédité chez 10/18 et devenu introuvable. Alors, la collection Vintage de Belfond l’a exhumé en 2014 et lui a donné une nouvelle chance. C’est pour cela que cette collection a été créée.

« Pour republier des textes un peu oubliés, qui n’ont pas eu la visibilité qu’ils méritaient », explique Valérie Maréchal, directrice adjointe de Belfond, responsable de Vintage depuis octobre 2020. « Et c’est aussi une manière innovante de travailler le fonds de Belfond. »