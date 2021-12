Coronavirus: Israël a reçu sa première livraison de pilules anti-Covid de Pfizer

Les pilules « nous aideront à surmonter le pic à venir de la vague Omicron », a déclaré le Premier ministre Naftali Bennett, après l’arrivée de la cargaison à l’aéroport de Tel-Aviv dans un vol du transporteur El AL depuis Liège, en Belgique.

Contacté par l’AFP, le ministère de la Santé n’a pas souhaité indiquer dans l’immédiat le nombre de pilules contenues dans sa livraison.

L’Agence américaine du médicament (FDA) avait autorisé la semaine dernière le traitement de Pfizer, commercialisé sous le nom de Paxlovid et permettant de réduire de 88 % les hospitalisations et les décès chez les personnes à risque lorsque prise dans les cinq premiers jours après l’apparition des symptômes, selon des essais cliniques ayant porté sur plus de 2.200 personnes.

Un élément clé

« Il s’agit d’un élément clé, avec le vaccin et le masque, dans la stratégie visant à juguler la vague Omicron », a déclaré à l’AFP l’épidémiologiste Ran Balicer, chef de l’innovation à la caisse d’assurance-santé israélienne Clalit, affirmant que le traitement de Pfizer pourrait permettre de sauver des personnes les plus à risques de développer des symptômes sévères liés au virus.

« Pour ces personnes, ce médicament pourrait réduire dramatiquement les risques si l’infection est rapidement détectée, ce qui permettra aussi de réduire la pression sur les hôpitaux », a précisé cet expert.

Les autorités israéliennes ont recensé presque 4.000 nouveaux cas de Covid mercredi, un record depuis septembre qui ne se traduit toutefois pas jusqu’à présent par une hausse marquée des hospitalisations dans ce pays où des scientifiques mènent, depuis lundi, des essais cliniques sur la pertinence d’une quatrième dose de vaccin.

Le Premier ministre avait déclaré la semaine dernière que tous les Israéliens de plus de 60 ans et le personnel médical auraient droit à une quatrième dose mais cette décision doit encore être approuvée par le ministère de la Santé.

« Tout comme nous étions des pionniers dans le monde pour administrer une troisième et quatrième doses de vaccin, nous menons toujours, en donnant des pilules aux citoyens d’Israël », s’est-il félicité jeudi.