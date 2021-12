Diables rouges: Kevin De Bruyne, votre roi de l’année 2021

« Le temps n’a pas de temps pour le temps », a dit un jour, non pas Jean-Claude Van Damme, mais bien Thierry Henry. Il a en tout cas ce côté paradoxal d’aller vite pour ceux qui courent après lui, et de s’écouler tranquillement pour les rares êtres exceptionnels à avoir atteint la plénitude de leur art.

À 31 ans, Kevin De Bruyne n’a plus rien à prouver. Le temps ne pèse plus sur ses épaules. Ne pas encore être parvenu à dérocher la Ligue des champions, ne pas avoir soulevé un trophée avec la Belgique, tout ça est même trop faible pour venir ternir son parcours. Si en ce mois de décembre, vous l’avez élu « Diable rouge de l’année » avec près de 44 % de votes favorables sur nos sites, ce n’est pas seulement car « KDB » a réalisé de grandes choses en 2021. C’est aussi, et surtout, car il s’est inscrit dans la continuité depuis six ans passés à Manchester City.