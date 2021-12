La flamboyance de «La vie parisienne», première mise en scène de Christian Lacroix

Le Théâtre des Champs-Elysées accueille une version originelle et intégrale de l’opérette d’Offenbach, avec le Chœur de Chambre de Namur et Jodie Devos notamment.

A deux pas d’une Tour Eiffel toute scintillante, l’ambiance est joyeuse et festive aussi du côté du Théâtre des Champs-Elysées. En cette fin d’année, la maison parisienne accueille en effet les représentations de La Vie Parisienne de Jacques Offenbach.

Figurant parmi les opérettes les plus célèbres du répertoire français, cette pièce fut écrite par le compositeur alors qu’il était au sommet de sa gloire. Sur un ton léger, amusant et divertissant, il dresse un portrait ironique de la bonne société française et de son amour de la fête. Un classique bien de saison, entre deux coupettes ou deux bouchées d’un copieux repas de réveillon. Mais la version proposée à Paris entend toutefois se démarquer en revenant aux origines de la partition, présentée pour la première fois à Paris en octobre 1866.