Pour une meilleure répartition des rôles entre experts et politiques

On peut plaider pour une société dans laquelle le vin chaud et les bancs d’école l’emportent sur les salles de cinéma. Mais il s’agit de l’énoncer en toute clarté. Et là, c’est zéro pointé !

Ces derniers jours, plus encore que les décisions prises par le Codeco, ce sont surtout l’incompréhension et l’irritation provoquées par celles-là, qui auront marqué les esprits. Fait rare dans l’histoire de cette pandémie, et en partie responsable de ces réactions et de la stupéfaction des Belges, les experts se sont presque unanimement détournés et démarqués des choix de nos gouvernants de sacrifier la culture au ralentissement épidémique.

Un détour par la théorie de la décision s’impose urgemment afin de clarifier la répartition des rôles entre le politique et l’expertise scientifique, répartition jamais vraiment explicitée, et dont le non-respect par les deux participants ne fait que rajouter à la confusion et la colère.