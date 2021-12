La reprise des activités culturelles plombée par le nouvel arrêté royal

Les conditions de la réouverture des salles définies dans le nouvel arrêté royal restent très restrictives et difficiles à mettre en œuvre, sauf pour les cinémas.

Le ministère de l’Intérieur ajoute, à ce propos, que les entités fédérées, les gouverneurs et les bourgmestres gardent le pouvoir d’imposer l’utilisation du Covid Safe Ticket pour tous les événements accessibles au public sur leur territoire, comme celui d’abaisser les jauges admissibles du nombre de spectateurs.

« Au-delà de 50 personnes dans la salle, le Covid Safe Ticket doit, dans tous les cas, être réclamé », précise Marie Verbeke. « Il faut par ailleurs obtenir une autorisation préalable de l’autorité locale compétente ». En clair, pour accueillir plus de 50 personnes, il est donc nécessaire de négocier un feu vert.

Pour ce qui concerne les autres événements et représentations culturelles en intérieur, les spectacles peuvent aussi être organisés pour un public assis de maximum 200 personnes mais avec des conditions restrictives.

« Pour les cinémas les règles sont désormais les suivantes », nous explique Marie Verbeke, porte-parole de la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden. « Ils peuvent accueillir un maximum de 200 spectateurs par salle. Et si des séances accueillent des personnes sans Covid Safe Ticket, l’exploitant doit prendre les mesures adéquates de distanciation sociale : 1,5 mètre entre chaque groupe de spectateur. »

Selon les représentants du secteur culturel, le texte établit, en effet, une nouvelle forme de discrimination entre les salles de cinémas et les autres lieux de culture. Nous avons demandé au cabinet de la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden, l’interprétation exacte qu’il fallait donner du texte publié au Moniteur.

Des conditions de reprise incertaines

Les nouvelles règles impliquent donc très concrètement que pour accueillir plus de 50 spectateurs, un exploitant de théâtre ou un responsable de centre culturel sera contraint de passer par des dérogations, via des protocoles particuliers, à fixer en fonction des spécificités de chaque lieu. Et tout cela rend les conditions de la reprise incertaine, au point que certains songent déjà à d’autres recours en justice…