Diables rouges, Van Aert, Thiam…: la Belgique compte sur eux pour une année 2022 exceptionnelle

FOOTBALL

Les Diables champions du monde : 15 %

Cette fois, le Qatar est la dernière chance pour cette génération de Diables de décrocher un titre majeur. Et c’est aussi celle qui semble la plus mince comparée au Mondial 2018 et aux Euros 2016 et 2020. Dans quel état seront Eden Hazard et la défense ?

Un Belge Ballon d’Or : 10 %

En 2021, Kevin De Bruyne (8e) et Romelu Lukaku (12e) étaient les deux seuls Belges classés au Ballon d’Or et restent nos meilleures chances pour 2022. Pour décrocher le Graal, ils devront encore élever leur niveau de jeu et décrocher la Ligue des champions ou le Mondial, voire les deux.

Les Flames en quarts de l’Euro : 30 %